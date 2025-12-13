إعلان

رقصة سيارات.. ضبط شابين استعرضا في زفاف بالبحيرة

كتب : علاء عمران

02:00 م 13/12/2025

المتهمان

كتب – علاء عمران
كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام قائدي سيارتين بأداء حركات استعراضية أثناء سيرهما بأحد الطرق بمحافظة البحيرة، مما عرّض حياتهما وحياة المواطنين للخطر.
وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط السيارتين وقائديهما، وهما مقيمان بدائرة مركز شرطة أبوحمص، وبمواجهتهما أقرّا بارتكاب الواقعة خلال الاحتفال بزفاف أحد أقاربهما.
تم التحفظ على السيارتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائديهما.

ضبط شابين استعرضا في زفاف

