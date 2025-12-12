إعلان

حريق في سطح عقار بالعجوزة دون إصابات

كتب : محمد شعبان

11:44 ص 12/12/2025

حريق أعلى سطح عقار بالعجوزة

شهد شارع أبو المعالي بالقرب من مدرسة بالعجوزة، اليوم، اندلاع حريق في سطح عقار مكون من 6 طوابق، دون أن يسفرعن إصابات بين السكان.

تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغًا يفيد بحدوث الحريق، فانتقلت على الفور سيارات الإطفاء والأجهزة الأمنية إلى موقع الواقعة للسيطرة على النيران وضمان سلامة المواطنين والممتلكات.

وبالفحص الميداني تبين أن الحريق اقتصر على سطح العقار دون امتداد للأدوار السكنية الأخرى، ما أسهم في منع وقوع أي إصابات أو أضرار بشرية.

تم الدفع بسيارة إطفاء للموقع، وتم التعامل مع الحريق بشكل سريع وفعال، إذ تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على النيران ومنع امتدادها للأدوار السفلية.

