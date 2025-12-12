3 جثث في حريق مروع داخل عقار بشبرا

شهد شارع الشهيد المتفرع من شارع الترعة البولاقية بمنطقة شبرا حادثًا مروعًا، بعدما اندلع حريق داخل عقار سكني مكون من 5 طوابق، تحديدًا في الطابق الأرضي.

فور تلقي البلاغ، دفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران ومحاصرتها ومنع امتدادها لباقي الأدوار. وبعد الانتهاء من عمليات التبريد، بدأت فرق الدفاع المدني في تمشيط المكان.

3 جثث بمسرح الحريق

وخلال الفحص، عثرت القوات على 3 جثث داخل موقع الحريق، ليتم إخطار الجهات المختصة التي حضرت وبدأت في المعاينة ورفع الأدلة الجنائية لتحديد سبب الوفاة وملابسات اندلاع النيران.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت نقل الجثامين للمشرحة زينهم وهم: مصطفى حسين مسعود 18 عاما، وشقيقه نادي 14 عاما وعمرو فتحى 25 عاما وانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

وتواصل الأجهزة الأمنية فحص العقار وسماع أقوال الشهود للوقوف على أسباب الحريق وظروفه.