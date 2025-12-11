مأساة انفجار ماسورة غاز بإمبابة.. ماذا حدث في مدينة العمال؟

عاين المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، موقع حادث انفجار ماسورة غاز داخل عقار مكون من دور أرضي و4 أدوار متكررة بشارع سعد زغلول بحي إمبابة والذي أسفر عن انهيار الطابقين الثالث والرابع فوق الأرضي ووقوع إصابات للمواطنين.

رافق محافظ الجيزة، اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، و محمد مرعي السكرتير العام المساعد، وقيادات الأجهزة الأمنية والحماية المدنية، حيث جرى نقل الناجين من الانفجار بسيارات إسعاف إلى مستشفى التحرير لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد المحافظ أنه فور تلقي غرفة عمليات المحافظة بلاغًا بالواقعة، انتقلت الأجهزة التنفيذية على الفور بصحبة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وتم إخلاء العقار والعقارات المجاورة بالكامل واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة حفاظًا على أمن وسلامة السكان، لحين الانتهاء من الفحص الإنشائي الشامل لحالة العقار والعقارات المجاورة.

كما قامت فرق الكهرباء والغاز بفصل التيار الكهربائي وإمدادات الغاز عن العقار محل الحادث والعقارات المجاورة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة قبل إعادة التشغيل.

واطمأن المحافظ من اللجنة الهندسية المختصة على تقرير المعاينة الأولية، والذي أوصى بضرورة تخفيف أحمال وتنفيذ أعمال تدعيم إنشائي للعقار المتضرر لضمان السلامة العامة.

ووجه المحافظ مديرية الشئون الصحية بتوفير جميع أوجه الرعاية الطبية للمصابين حتى تمام الشفاء، مشددًا على المتابعة المستمرة لموقع الحادث لحين الانتهاء من جميع الإجراءات الفنية والأمنية.

وطمأن المحافظ المواطنين خلال تواجده بموقع الحادث، مؤكدًا أن جميع الأجهزة المعنية تعمل بكامل طاقتها لاحتواء الموقف، وأن سلامة الأهالي تأتي في مقدمة الأولويات، مع استمرار المتابعة الميدانية لحين إزالة أي خطورة محتملة.