الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين أجانب في أسوان

كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول بعد تورطهم فى مشاجرة مع شخص آخر من ذات الجنسية بدائرة قسم شرطة ثان أسوان، أسفرت عن إصابته بجروح متفرقة بالجسم تم نقله على إثرها للمستشفى.

وأظهرت التحريات أن الخلافات المالية كانت السبب وراء التعدي المتبادل بين الطرفين، حيث استخدم الطرف المضبوط أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم أثناء الواقعة، ما أدى لإصابة المجني عليه بجروح متفاوتة.

وعقب مواجهتهم، أقر المتهمون بارتكاب الواقعة بسبب الخلاف المالي، وتم ضبط الأسلحة البيضاء الثلاثة المستخدمة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.