بـ"الشماريخ والسنج".. الداخلية تفاصيل مشاجرة بولاق الدكرور

كتب : صابر المحلاوي

08:23 م 13/02/2026

مشاجرة أرشيفية

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالأسلحة البيضاء والألعاب النارية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي، وأن المشاجرة نشبت بين طرف أول مكون من 4 أشقاء، أحدهم مصاب بكسر بالذراع، وطرف ثانٍ مكون من مالك محل وشخصين آخرين، أحدهم مصاب بجرح قطعي بالرأس، بسبب خلافات مالية بينهم. وخلال المشاجرة تعدى الطرفان على بعضهما البعض مستخدمين الأسلحة البيضاء والألعاب النارية، ما أسفر عن وقوع الإصابات المشار إليها.

وأمكن ضبط 6 أشخاص من طرفي المشاجرة، وبحوزتهم 6 قطع سلاح أبيض و6 قطع ألعاب نارية المستخدمة في الواقعة، فيما لا يزال البحث جارياً عن المتهم الهارب. وبمواجهتهم أقروا بما نسب إليهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

