أعربت جمهورية مصر العربية عن ترحيبها بتوقيع مراجع إسناد آلية وقف إطلاق النار بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس، باعتباره خطوة إيجابية ومهمة نحو خفض التصعيد وتعزيز إجراءات بناء الثقة، بما يمهد الطريق لاستعادة الأمن والاستقرار في شرق الكونغو الديمقراطية.

وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية، دعمها الكامل لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وصون وحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وثمنت مصر الجهود التي بذلتها الأطراف الإقليمية والدولية من أجل التوقيع على مراجع الإسناد، وتشدد على أهمية التنفيذ الكامل والصادق لبنود مراجع الاسناد، بما يمهد إلى وقف دائم للأعمال العدائية ويدعم مسار المصالحة الوطنية والتنمية المستدامة في المنطقة.

كما جددت مصر التزامها بدعم جهود الاتحاد الأفريقي والآليات الإقليمية ذات الصلة الرامية لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في منطقة البحيرات العظمى.