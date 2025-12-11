تمكنت الخدمات الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص بمحيط الدائرة الانتخابية بعد قيامه باصطحاب الناخبين بسيارته والتوجه بهم إلى مقار لجانهم لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك فى إطار متابعة سير العملية الانتخابية بمركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة.

