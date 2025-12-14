إعلان

جثة داخل جراج سيارات بشارع العشرين بفيصل

كتب : محمد شعبان

02:42 م 14/12/2025

جثة - أرشيفية

عثرت قوات الشرطة، الأحد، على جثة شخص داخل جراج سيارات بشارع العشرين غرب الجيزة.

وأظهرت المعاينة الأولية أن الوفاة ناجمة عن صعق كهربائي داخل الجراج. وتم تأمين مكان الحادث ورفع الجثة بعد إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد شهود عيان أن المكان كان هادئًا قبل وقوع الحادث، إلا أن الصعق المفاجئ تسبب في حالة من الذعر بين السكان والمارة.

قوات الشرطة جثة داخل جراج شارع العشرين بفيصل

