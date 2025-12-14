جثة داخل جراج سيارات بشارع العشرين بفيصل

عثرت قوات الشرطة، الأحد، على جثة شخص داخل جراج سيارات بشارع العشرين غرب الجيزة.

وأظهرت المعاينة الأولية أن الوفاة ناجمة عن صعق كهربائي داخل الجراج. وتم تأمين مكان الحادث ورفع الجثة بعد إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد شهود عيان أن المكان كان هادئًا قبل وقوع الحادث، إلا أن الصعق المفاجئ تسبب في حالة من الذعر بين السكان والمارة.

