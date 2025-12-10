كتب- محمود الشوربجي:

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم تلقي نحو 80 شكوى خلال اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب داخل 30 دائرة في 10 محافظات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن 42 شكوى تخص تكدسات اللجان الانتخابية وتم التأكد من صحتها والدفع بأعضاء الهيئات القضائية لتيسير عمليات الانتخاب.

أشار إلى تلقي نحو 13 شكوى توجيه ناخبين، و12 شكوى عدم سماح للمندوبين بدخول لجان الانتخاب، و5 شكاوى تأخر فتح لجان، و 5 شكاوى تخص الرشاوي الانتخابية و3 شكاوى تجمع للناخبين.

لفت إلى تقديم 13 شكوى من الأحزاب أيضًا وقد تم التأكد من صحة جزء منها.

وتُجرى انتخابات مجلس النواب داخل 30 دائرة في 10 محافظات، بإجمالي 58 مقعدًا في 2372 لجنة فرعية، ويبلغ عدد الناخبين المقيدين بهذه الدوائر 16 مليونًا و43 ألفًا و297 ناخبًا.

تشمل الجيزة أكبر عدد بـ 7 دوائر و571 لجنة، تليها المنيا بـ 5 دوائر و489 لجنة، ثم البحيرة بـ 4 دوائر و300 لجنة، وأسيوط والأقصر وأسوان بـ 3 دوائر لكل منها. فيما تضم الفيوم وسوهاج والإسكندرية دائرة واحدة لكل محافظة، والوادي الجديد دائرتين.

