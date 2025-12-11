بـ200 ألف جنيه.. ننشر صور سيارة التعليم العالي الكهربائية

7 تقارير ضمن نقاشات اجتماع الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالمنوفية

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث والابتكار IRC EXPO 2025 بالعاصمة الجديدة، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

وتضمن المعرض السيارة الكهربائية التي اطلع عليها رئيس الوزراء، خلال جولته التفقدية، والتي يتم تنفيذها مع شركة متجر.

وبحسب ما تم الإعلان عنه اليوم فإن فكرة السيارة تعتمد على توفيرها في الأسواق بأسعار متوسطها 200 ألف جنيه مصري.

وتعقد فعاليات المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث والابتكار IRC EXPO 2025 خلال الفترة من 11 إلى 12 ديسمبر 2025 بالعاصمة الجديدة، أحد أبرز الفعاليات الوطنية في مجال دعم الابتكار والبحث العلمي، وربط التعليم باحتياجات مجتمع الصناعة، وذلك بحضور المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة، والدكتور محمد جبران وزير العمل، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عبد المجيد بنعمارة أمين اتحاد مجالس البحث العلمي العربية.

كما حضرت د. مارغريت هامبورغ الرئيس المشارك لهيئة الشراكة بين الأكاديميات، والمستشار الوزراي ماريا ميشيلا لاروتشيا، نائب رئيس البعثة بسفارة إيطاليا في مصر بالنيابة عن السفير الإيطالي، ود. ماسريشا فيتيني الرئيس المشارك لهيئة الشراكة بين الأكاديميات، ود. حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، ود. جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ولفيف من كبار المسؤولين ورؤساء الجامعات والقيادات الأكاديمية.

