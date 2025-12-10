إعلان

انتهاء التصويت في اليوم الأول بـ30 دائرة ملغاة بحكم الإدارية العليا من انتخابات النواب

كتب : أحمد عادل

09:04 م 10/12/2025

انتخابات مجلس النواب 2025

أغلقت في التاسعة مساء اليوم لجان الاقتراع في 30 دائرة انتخابية التي قررت المحكمة الإدارية العليا إلغاء نتائجها في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وقد بدأت عملية الاقتراع في التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً وهو الموعد المحدد لإغلاق اللجان وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتُجرى انتخابات مجلس النواب داخل 30 دائرة في 10 محافظات، بإجمالي 58 مقعدًا في 2372 لجنة فرعية، ويبلغ عدد الناخبين المقيدين بهذه الدوائر 16 مليونًا و43 ألفًا و297 ناخبًا.

تشمل الجيزة أكبر عدد بـ 7 دوائر و571 لجنة، تليها المنيا بـ 5 دوائر و489 لجنة، ثم البحيرة بـ 4 دوائر و300 لجنة، وأسيوط والأقصر وأسوان بـ 3 دوائر لكل منها. فيما تضم الفيوم وسوهاج والإسكندرية دائرة واحدة لكل محافظة، والوادي الجديد دائرتين.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن التصويت مستمر من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، مع ساعة راحة من الثالثة إلى الرابعة، ودعت المواطنين للمشاركة واختيار من يمثلهم في التشريع والرقابة.

انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب المحكمة الإدارية العليا الهيئة الوطنية للانتخابات

