أغلقت في التاسعة مساء اليوم لجان الاقتراع في 30 دائرة انتخابية التي قررت المحكمة الإدارية العليا إلغاء نتائجها في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وقد بدأت عملية الاقتراع في التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً وهو الموعد المحدد لإغلاق اللجان وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتُجرى انتخابات مجلس النواب داخل 30 دائرة في 10 محافظات، بإجمالي 58 مقعدًا في 2372 لجنة فرعية، ويبلغ عدد الناخبين المقيدين بهذه الدوائر 16 مليونًا و43 ألفًا و297 ناخبًا.

تشمل الجيزة أكبر عدد بـ 7 دوائر و571 لجنة، تليها المنيا بـ 5 دوائر و489 لجنة، ثم البحيرة بـ 4 دوائر و300 لجنة، وأسيوط والأقصر وأسوان بـ 3 دوائر لكل منها. فيما تضم الفيوم وسوهاج والإسكندرية دائرة واحدة لكل محافظة، والوادي الجديد دائرتين.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن التصويت مستمر من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، مع ساعة راحة من الثالثة إلى الرابعة، ودعت المواطنين للمشاركة واختيار من يمثلهم في التشريع والرقابة.