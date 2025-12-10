ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، بقيمة قرش، بينما تراجع في 3 بنوك، فيما استقر في 3 بنوك، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 10-12-2025، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.56 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.56 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.56 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.56 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.