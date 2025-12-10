إعلان

ضبط سائق وعامل يروّجان لدعاية انتخابية بالميكروفون فى رشيد

كتب : علاء عمران

03:53 م 10/12/2025

المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق وعامل بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة، بعد تجولهما بمحيط إحدى الدوائر باستخدام مركبة "توك توك" مزودة بمكبر صوت لحث المواطنين على التصويت لصالح أحد المرشحين.

جرى التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق وفق الإجراءات المعتادة لضبط أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين.

ضبط سائق وعامل دعاية انتخابية رشيد انتخابات مجلس النواب 2025

