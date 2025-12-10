ضبط سائق وعامل يروّجان لدعاية انتخابية بالميكروفون فى رشيد

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق وعامل بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة، بعد تجولهما بمحيط إحدى الدوائر باستخدام مركبة "توك توك" مزودة بمكبر صوت لحث المواطنين على التصويت لصالح أحد المرشحين.

جرى التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق وفق الإجراءات المعتادة لضبط أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين.

