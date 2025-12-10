إعلان

الداخلية تضبط سيدة متهمة بغسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

كتب : علاء عمران

01:03 م 10/12/2025

ضبط سيدة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اتخذت وزارة الداخلية إجراءات قانونية حازمة ضد إحدى السيدات، لها معلومات جنائية، لقيامها بغسل الأموال الناتجة عن نشاطها الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولة إضفاء صبغة شرعية عليها.


ونفذت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إجراءات ضبط السيدة، التي استخدمت الأموال المغسولة في شراء وحدات سكنية، ومحلات تجارية، وسيارات، وتأسيس شركات. وتُقدَّر قيمة الأموال التي تم غسلها بحوالي 50 مليون جنيه.


اقرأ أيضا

احتفل بعيد ميلادها ثم قتلها.. حكاية جريمة هزت الشيخ زايد


اعترافات المتهم بقتل الفنان سعيد مختار: متجوز طليقته من 3 شهور


حكم بالإعدام في أقل من 10 أيام.. بيان من النيابة العامة بشأن واقعة التعدي على أطفال مدرسة الإسكندرية


قرار من النيابة بشأن طليقة الفنان الراحل سعيد مختار

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الداخلية ضبط سيدة متهمة وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أمطار رعدية على القاهرة ومدن القناة وسيناء خلال ساعات
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأربعاء
أسئلة حرجة مع مجدي الجلاد| د. مهاب مجاهد يكشف سر تغير مزاج المصريين.. وتأثير الأزمات الاقتصادية
ماذا حدث للوثائق المصرية بمتحف اللوفر: كيف أتلفت المياه 400 كتاب نادر؟