الداخلية تضبط سيدة متهمة بغسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

اتخذت وزارة الداخلية إجراءات قانونية حازمة ضد إحدى السيدات، لها معلومات جنائية، لقيامها بغسل الأموال الناتجة عن نشاطها الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولة إضفاء صبغة شرعية عليها.



ونفذت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إجراءات ضبط السيدة، التي استخدمت الأموال المغسولة في شراء وحدات سكنية، ومحلات تجارية، وسيارات، وتأسيس شركات. وتُقدَّر قيمة الأموال التي تم غسلها بحوالي 50 مليون جنيه.



