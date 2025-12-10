إعلان

اعتداء بالسلاح الأبيض مواطن بالزاوية الحمراء.. والداخلية تكشف التفاصيل

كتب : علاء عمران

12:08 م 10/12/2025

المتهمين

ألقى رجال مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، القبض على شخصين قاما بالتعدي بالضرب على عاطل باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته بجروح قطعية.

وأوضحت التحريات أن الواقعة وقعت بتاريخ 3 الجاري، عندما تواجد المجني عليه أمام منزلي المتهمين أكثر من مرة دون مبرر، ما أدى إلى وقوع المشاجرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، أحدهما له معلومات جنائية سابقة، وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم في الاعتداء.

وبمواجهتهما، اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

اعتداء بالسلاح الأبيض الزاوية الحمراء قسم شرطة الزاوية الحمراء

