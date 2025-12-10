اعتداء بالسلاح الأبيض مواطن بالزاوية الحمراء.. والداخلية تكشف التفاصيل

ألقى رجال مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، القبض على شخصين قاما بالتعدي بالضرب على عاطل باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته بجروح قطعية.

وأوضحت التحريات أن الواقعة وقعت بتاريخ 3 الجاري، عندما تواجد المجني عليه أمام منزلي المتهمين أكثر من مرة دون مبرر، ما أدى إلى وقوع المشاجرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، أحدهما له معلومات جنائية سابقة، وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم في الاعتداء.

وبمواجهتهما، اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

