أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قرارًا بتخويل بعض العاملين بالجهاز التنفيذي لمشروع استهلاك الطرق بمحافظة الجيزة صفة مأموري الضبط القضائي

قرر وزير العدل تخويل العاملين بالجهاز التنفيذي لمشروع استهلاك الطرق بالجيزة صفة مأموري الضبط القضائي، إعمالًا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة.

وشمل القرار كل موظف حسب دائرة اختصاصه، ومن بين المخول لهم:

وليد محمود محمد محمد، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع استهلاك الطرق.

سيد عبد الحميد أحمد عبد الحافظ، نائب رئيس الجهاز التنفيذي.

كرم عبد العال رشوان حميدة، مسئول قسم التفتيش لقطاع شمال.

علي عباس علي مصطفى، مسئول قسم التفتيش لقطاع جنوب.

ونص القرار على أن تسرى صفة مأموري الضبط القضائي المخولة بموجب هذا القرار حتى 31/10/2027، على أن يُنشر القرار في الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

