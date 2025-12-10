سقوط عدد من "لصوص القاهرة" بسرقات متنوعة في قبضة الأمن | صور

أصدرت وزارة الداخلية تعليمات هامة لقائدي السيارات على الطرق السريعة وأوقات مبكرة من الصباح، حال تواجد الشبورة المائية، تزامنا مع دخول فصل الشتاء وسقوط الأمطار على هذه الطرق.

تأتي هذه التعلميات حرصا من وزارة الداخلية على سلامة المسافرين على الطرق السريعة في مختلف المحافظات، وفي حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية التعليمات التي أصدرتها وزارة الداخلية وهي كالآتي:

- خفض سرعة السيارة لـ30كم/ ساعة.

- إضاءة جميع أنوار السيارات مع تشغيل النور الأمامي في الوضع المنخفض.

- استخدام أنوار الانتظار وأنوار الشبورة لزيادة وضوح الرؤية ولفت الانتباه.

- فتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثيف بخار الماء داخل السيارة.

- استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة.

- استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتر يشعر الغير بوجودك.

- الإلتزام بالحارة المرورية وتجنب تجاوز السيارات بأي حال من الأحوال.

- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

- الإلتزام بتعلميات رجل المرور وعدم قيادى السيارة حتى تصبح الرؤية واضحة.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعت أن يشهد طقس اليوم الأربعاء استمرارا في انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وبحسب الهيئة، فإنه من المتوقع أيضا أن يكون طقس اليوم بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا بارد ليلا على أغلب الأنحاء، إذ يُصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

ومن المتوقع فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من محافظات: "الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد - الغربية - المنوفية - الشرقية - مدن القناة"، إذ تصل لحد السيول على مناطق من سيناء على فترات متقطعة، وفقا للهيئة.

ومن المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى وخليج السويس وشمال الصعيد ومناطق من محافظة مطروح على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أيضا أن يصاحب السحب الرعدية تساقط لحبات البرد على بعض المناطق، ونشاط للرياح القوية نتيجة الهواء الهابط من السحب الرعدية على بعض المناطق، وضربات للبرق مع السحب الرعدية على بعض المناطق، بحسب الهيئة.