شهدت إحدى المدارس بمنطقة الشروق واقعة دهس مأساوية للطفلة "جنى" تحت عجلات سيارة إحدى أولياء الأمور، ما أسفر عن وفاتها داخل المستشفى.

وأثارت الواقعة جدلًا واسعًا بعد اتهام والد الضحية للسيدة بتعمد دهس ابنته بسبب خلافات سابقة بين المجني عليها ونجل السيدة داخل المدرسة.

– تحقيقات النيابة العامة في الواقعة

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة دهس "جنى" أمام إحدى المدارس بالشروق، حيث انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مسرح الحادث والاستماع إلى أقوال المتهمة ووالد الفتاة وشهود العيان.

واعترفت السيدة المتهمة أمام جهات التحقيق بارتكاب الحادث دون قصد، وأنكرت تعمدها دهس المجني عليها عمدًا لوجود خلافات بينها وبين نجلها.

واستمعت النيابة العامة لأقوال عدد من الطلاب شهود العيان المتواجدين بمكان الحادث، حيث أكدوا أن الواقعة حادث سير دون قصد بسبب عبور "جنى" للطريق فجأة متوجهة إلى صديقتها في الطرف الآخر، كما أكدوا عدم وجود خلافات بين نجل المتهمة والضحية.

– والد "جنى" يتهم ولية الأمر بتعمد دهس طفلته

ومن جانبه قال المحامي عبدالعزيز عز الدين، دفاع الطفلة "جنى"، إن جهات التحقيق استمعت إلى أقوال والد الضحية.

وتابع "عز الدين" في تصريحات لـ"مصراوي"، أن والد "جنى" اتهم السيدة المتسببة في الحادث بتعمد دهس طفلته بسبب خلافات سابقة بين الضحية ونجلها قبل أيام من الواقعة.

وأضاف أن الطلاب الذين شهدوا بعدم وجود خلافات سابقة بين الطفلة جنى ونجل السيدة المتهمة ليسوا زملاء الضحية في الفصل ولا يعلمون شيئًا عن الواقعة.

وجدد قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة الجديدة حبس ولية الأمر المتهمة بدهس الطفلة "جنى" أمام إحدى المدارس في منطقة الشروق، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.