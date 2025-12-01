إعلان

بعد 3 سرقات.. سقوط لصّ العيادات في قبضة أمن القاهرة

كتب : علاء عمران

03:47 م 01/12/2025

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مُرفق بمقطع فيديو وصور تم تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول بأسلوب المغافلة من داخل إحدى العيادات بالقاهرة.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر في مقطع الفيديو (سائق – له معلومات جنائية – مقيم بالقاهرة). وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وكذلك ارتكاب واقعتين أخريين بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

لصّ العيادات أمن القاهرة مواقع التواصل الاجتماعي

