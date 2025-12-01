حكم قضائي على سباك هتك عرض مسنة في التجمع الأول

أيدت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، اليوم الاثنين، الحكم الصادر من محكمة أول درجة بمعاقبة سبّاك بالسجن المشدد 10 سنوات، بعد إدانته بهتك عرض سيدة مسنّة وسرقتها داخل مسكنها بمنطقة التجمع الأول.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم تعرّف إلى المجني عليها قبل الواقعة بيوم واحد حين كانت تبحث عن عامل لإصلاح عطل بصنبور الاستحمام، حيث أوهمها بقدرته على إصلاحه، واصطحبها إلى أحد المحال لشراء قطعة غيار، ثم صعد إلى شقتها لمحاولة الإصلاح، لكنه فشل، ووعدها بالعودة في اليوم التالي.

وفي يوم الجريمة، عاد المتهم وطرق باب شقة المجني عليها مدعيًا رغبته في إعادة محاولة إصلاح الصنبور. وعندما رفضت إدخاله، تحجّج برغبته في غسل يديه، وبمجرد سماحها له بالدخول وتأكد من وجودها بمفردها، باغتها بالاعتداء ولامس مواضع عفتها، واعتدى عليها بالضرب في أنحاء متفرقة من جسدها، ثم صدم رأسها بالحائط وطرحها أرضًا وهتك عرضها، قبل أن يستولي على متعلقاتها ويلوذ بالفرار.

اقرأ أيضا:

بعد إلغاء انتخابات 29 دائرة.. ما موقف جولة الإعادة ؟ قانوني يوضح

بعد نظر الطعون.. تعرف على الدوائر التي ألغيت انتخاباتها في محافظات الجيزة والمنيا والبحيرة

ما مصير المرحلة الأولى لـ انتخابات النواب بعد قرارات الإدارية العليا؟.. محامٍ يوضح

بالأسماء.. تعرف على جميع الدوائر التي ألغيت انتخاباتها في المرحلة الأولى- تفاصيل

الإدارية العليا ترفض 100 طعن على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب