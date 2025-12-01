الداخلية تضبط شبكة جديدة لاستغلال الأطفال وتنقذ 16 حدثًا بالقاهرة

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 11 متهمًا (7 رجال و4 سيدات – 10 منهم لهم معلومات جنائية) لاستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إنه بالفحص تبين أن المتهمين كانوا يصطحبون 16 حدثًا معرضين للخطر أثناء قيامهم بالتسول وبيع السلع بشكل إلحاحي، وعند مواجهتهم اعترفوا بالنشاط الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم المجني عليهم لأهاليهم مع أخذ التعهد بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول لأهليته في إحدى دور الرعاية.

