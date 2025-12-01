سحب 914 رخصة و1195 مخالفة للدراجات النارية في 24 ساعة

تمكنت أجهزة الأمن على مستوى الجمهورية من سحب 914 رخصة قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، بعد انتهاء المهلة المحددة لتركيبه يوم 30 مارس، وتفعيل لوائح المرور على المخالفين.

وتواصل وحدات المرور استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، الذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، مع إمكانية تقديم الخدمة وسداد الرسوم إلكترونيًا عبر موقع بوابة مرور مصر. ويستمر العمل بوحدات المرور حتى الساعة الخامسة مساءً، بالإضافة للفترة الصباحية، لتيسير إجراءات التركيب.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 1195 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة. وكانت وزارة الداخلية قد ناشدت قائدي الدراجات الالتزام بالخوذة، وقائدي السيارات السير في الحارات المخصصة لهم، للحفاظ على السيولة المرورية والحد من الحوادث، مع التأكيد على المساءلة القانونية للمخالفين.

وفي إطار جهودها لرفع المخلفات والمركبات المتروكة، عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها في الشوارع والميادين، ونجحت في رفع 44 سيارة ودراجة نارية مهملة. وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات موسعة لرصد المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات المتروكة، بالتنسيق مع الأحياء والأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق.

يأتي ذلك كله في إطار حرص وزارة الداخلية على السلامة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين، وضمان الالتزام بالقوانين المرورية على مستوى الجمهورية.

