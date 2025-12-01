إعلان

في لفتة إنسانية.. أمن الفيوم ينقذ قطة محتجزة داخل محل مغلق

كتب : علاء عمران

12:06 م 01/12/2025

أمن الفيوم ينقذ قطة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، في تنفيذ تدخل إنساني سريع، حيث تمكنت من إنقاذ قطة كانت محتجزة داخل أحد المحال المغلقة بدائرة قسم شرطة أول الفيوم.

وتفاصيل الواقعة بدأت عند ورود بلاغ للأجهزة الأمنية يفيد بسماع صوت قطة عالٍ داخل محل مغلق، فعُرضت قوة من الشرطة إلى المكان، وتم فتح المحل بحرص وإنقاذ القطة دون أي أضرار بالممتلكات.

وحظي هذا التصرف الإنساني بتقدير واسع من المواطنين الذين أعربوا عن إعجابهم بجهود أجهزة وزارة الداخلية في التعامل مع المواقف المختلفة بروح من الرحمة والمسؤولية المجتمعية.

أمن الفيوم ينقذ قطة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أمن الفيوم ينقذ قطة مديرية أمن الفيوم إنقاذ قطة شرطة أول الفيوم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تكلفة الكيلو 47 قرشًا.. تعريفة سيارة "كيوت" بديل التوك توك في الجيزة
بعد رفع الحد التأميني.. ما هي قيمة الزيادة في المعاشات ومتى التطبيق؟
إيديكس 2025.. مصر تبدأ رسميًا تصنيع أجزاء من مقاتلة "رافال" محليًا- صورة