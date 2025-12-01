في لفتة إنسانية.. أمن الفيوم ينقذ قطة محتجزة داخل محل مغلق

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، في تنفيذ تدخل إنساني سريع، حيث تمكنت من إنقاذ قطة كانت محتجزة داخل أحد المحال المغلقة بدائرة قسم شرطة أول الفيوم.

وتفاصيل الواقعة بدأت عند ورود بلاغ للأجهزة الأمنية يفيد بسماع صوت قطة عالٍ داخل محل مغلق، فعُرضت قوة من الشرطة إلى المكان، وتم فتح المحل بحرص وإنقاذ القطة دون أي أضرار بالممتلكات.

وحظي هذا التصرف الإنساني بتقدير واسع من المواطنين الذين أعربوا عن إعجابهم بجهود أجهزة وزارة الداخلية في التعامل مع المواقف المختلفة بروح من الرحمة والمسؤولية المجتمعية.