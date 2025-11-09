كتب- أحمد عادل:

انطلق المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، للإعلان عن الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بحضور المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة، وعدد من ممثلي الجهات المعنية بالعملية الانتخابية.

وخلال كلمته، حذر المستشار أحمد بنداري الناخبين من اختيار أكثر من مرشح في البطاقة الانتخابية، مؤكدًا أن ذلك يؤدي إلى بطلان الصوت الانتخابي، مشددًا على أهمية الالتزام بالتعليمات المدونة داخل اللجان لضمان سلامة التصويت.

وأكد المدير التنفيذي للهيئة أن الاستعدادات تجري على قدم وساق لضمان نزاهة العملية الانتخابية، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين داخل اللجان في مختلف المحافظات.

وتنطلق غدًا الإثنين عملية تصويت المصريين المقيمين بالداخل في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تستمر يومي الإثنين والثلاثاء 10 و11 نوفمبر، من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأصدرت الهيئة، برئاسة القاضي حازم بدوي، القرار رقم 60 لسنة 2025 بتحديد مقار وأرقام اللجان الفرعية ولجان الفرز للمرحلتين، وعددها 10893 لجنة على مستوى الجمهورية، بينها 5606 لجنة في المرحلة الأولى و 5287 لجنة في المرحلة الثانية.

وتشمل المرحلة الأولى 14 محافظة بإجمالي 70 دائرة انتخابية، يتنافس فيها 1281 مرشحًا بالنظام الفردي والقوائم في قطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد وغرب الدلتا، وتضم المحافظات: الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح.