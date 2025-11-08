أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن عملية التصويت في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 بالخارج تشهد إقبالاً كثيفاً.

وأضاف بنداري في تصريح لقناة (إكسترا نيوز) اليوم السبت – أن الهيئة اتخذت منذ نوفمبر 2024 نهجاً للتوعية والتثقيف من خلال التوجه إلى المدارس والتواصل مع الجاليات المصرية والأحزاب ووزارة الشباب والرياضة، لإطلاع المواطن على حقوقه وطمأنته بالضمانات التي تقدمها الهيئة ودورها، بالإضافة إلى تشكيلها القضائي الذي يضمن النزاهة والشفافية وإدارة العملية الانتخابية باحترافية.

وأوضح بنداري، إن هناك تنسيقا كاملا بين أجهزة الدولة والتواصل مع السفارات المصرية بالخارج لتسهيل عملية التصويت على الناخبين وتمكين أي مواطن خارج مصر من ممارسة حقوقه الانتخابية بسهولة ويسر، مؤكداً حرص الهيئة على إجراء الانتخابات بنزاهة وشفافية كاملة.

