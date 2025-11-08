كتب- أحمد أبو النجا:

أكد المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري، حرص القيادة السياسية على أهمية تبادل الأفكار والرؤى بين القضاة الإداريين العرب، للارتقاء بمستوى العمل القضائي العربي المشترك، بما يعكس حسن سير العدالة في الدول العربية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس مجلس الدولة صباح اليوم، أثناء افتتاحه أعمال المؤتمر الدولي الرابع للاتحاد العربي للقضاء الإداري، الذي ينعقد بعنوان:

"مستقبل العدالة الإدارية في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي – قراءة مقارنة بين التجارب الدولية والواقع العربي"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضر الافتتاح المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار الدكتور محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالإضافة إلى رؤساء الجهات والهيئات القضائية.

ويشارك في أعمال المؤتمر جميع الدول أعضاء الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وهي: الإمارات، العراق، ليبيا، تونس، الكويت، الأردن، اليمن، السودان، البحرين، موريتانيا، الجزائر، لبنان، والمغرب، إلى جانب لفيف من قضاة وقاضيات مجلس الدولة المصري ونخبة من الخبراء القانونيين والأكاديميين.

وشدد المستشار أسامة شلبي على أهمية استشراف آفاق العدالة الإدارية لمواجهة التحولات التكنولوجية المتسارعة، ومدى تأثير هذه التقنيات على المبادئ القضائية المستقرة، وصولًا إلى تطوير رؤى تضمن عدالة ناجزة ومنصفة.

ويُعقد المؤتمر بنظام الجلسات النقاشية، حيث يتم طرح أفكار الذكاء الاصطناعي باعتباره أصبح واقعًا عالميًا، ويشارك فيه عدد من كبار المستشارين، وأساتذة القانون، وممثلي الدول العربية والأجنبية المتخصصين في هذا المجال.

