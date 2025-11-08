كتب- أحمد أبو النجا:

افتتح المستشار أسامة شلبي – رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري – صباح اليوم السبت، المؤتمر الدولي الرابع للاتحاد العربي بعنوان:

"مستقبل العدالة الإدارية في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي – قراءة مقارنة بين التجارب الدولية والواقع العربي"، وذلك تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضر الجلسة الافتتاحية السيد المستشار وزير العدل، والسيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالإضافة إلى رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ويشارك في المؤتمر جميع الدول أعضاء الاتحاد، وهي: الإمارات، العراق، ليبيا، تونس، الكويت، الأردن، اليمن، السودان، البحرين، موريتانيا، الجزائر، لبنان، المغرب، إلى جانب نخبة من قضاة وقاضيات مجلس الدولة المصري وخبراء قانونيين وأكاديميين مرموقين.

ورحب المستشار أسامة شلبي بالحضور، مؤكدًا حرص القيادة السياسية على أهمية تبادل الأفكار والرؤى بين القضاة الإداريين العرب، للارتقاء بمستوى العمل القضائي العربي المشترك بما يعكس حسن سير العدالة في الدول العربية. كما استعرض سيادته أهمية استشراف آفاق العدالة الإدارية في مواجهة التحولات التكنولوجية المتسارعة، ومدى تأثير هذه التقنيات على المبادئ القضائية المستقرة، وصولًا إلى تطوير رؤى تضمن عدالة ناجزة ومنصفة.

ويُعقد المؤتمر بنظام الجلسات النقاشية، لطرح أفكار الذكاء الاصطناعي الذي أصبح أمرًا واقعًا على مستوى العالم، ويحاضر في المؤتمر نخبة من المستشارين الأجلاء، وأساتذة القانون، وممثلي الدول العربية والأجنبية المتخصصين في هذا المجال.