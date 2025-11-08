اليوم.. محاكمة متهم في قضية الانضمام لـ"لجان العمليات النوعية"

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر دائرة مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر، ثاني جلسات الاستئناف المقدم من المتهم إسلام عيد عبد الموجود – أحد عناصر جماعة الإخوان – على الحكم الصادر ضده في القضية رقم 1300 لسنة 2016 جنايات إمبابة، الخاصة بالانضمام إلى خلية عنقودية مسلحة تابعة لـ"لجان العمليات النوعية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار، رأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وبسكرتارية سيد حجاج.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات أول درجة قد أصدرت حكمًا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 5 سنوات، وإلزامه بالمصروفات الجنائية، ومصادرة المضبوطات، وذلك بعد إعادة إجراءات محاكمته.

وتعود الواقعة إلى إحالة النيابة العامة لعدد من عناصر خلية عنقودية للمحاكمة، لاتهامهم عقب فض اعتصام النهضة بالانضمام وإدارة جماعة مسلحة، وحيازة مفرقعات، وتنفيذ عمليات عدائية ضد الجيش والشرطة والقضاء بتكليف من قيادات جماعة الإخوان، بهدف إسقاط مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها.

وأسندت النيابة للمتهمين أنهم في الفترة من عام 2014 حتى فبراير 2015 بدائرة قسم إمبابة، انضموا لجماعة أسست بالمخالفة للقانون، تعمدت تعطيل الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.