تفاصيل مقتل "كبابجي أرض اللواء".. التحريات: المتهم طعنه وهرب

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في واقعة مقتل صاحب محل كبابجي بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، إثر مشاجرة نشبت بينه وبين أحد الأشخاص، انتهت بطعنة نافذة تسببت في وفاته.

وكلفت النيابة فريقًا من الخبراء بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الواقعة، كما قررت نقل الجثة إلى مصلحة الطب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة ونوع الأداة المستخدمة وتحديد توقيت حدوث الإصابة.

كانت أجهزة الأمن قد تلقت بلاغًا بوقوع الحادث، فانتقلت قوة من المباحث إلى موقع الجريمة لإجراء الفحص والمعاينة.

وأظهرت التحريات الأولية أن مشادة كلامية تطورت إلى اشتباك، استخدم فيه المتهم سلاحًا أبيض وطعن المجني عليه ثم فر هاربًا.

وبتكثيف جهود البحث، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرضه على النيابة لمباشرة التحقيق وسماع أقواله، فيما تواصل النيابة استكمال التحقيق للوقوف على الدوافع والملابسات الكاملة للحادث.