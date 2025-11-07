ضبط شخصين بتهمة النصب على زوجة مواطن أجنبي وسرقة أموالها في المنيا

كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من ضبط شخصين بعد تلقي الإدارة العامة للأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من مواطن يحمل جنسية إحدى الدول، أفاد بتعرض زوجته للنصب والاحتيال وسرقة مبلغ مالي من حسابها البنكي.

وأوضحت التحقيقات أن الزوجة تلقت اتصالًا هاتفيًا من شخصين ادعيا خلاله كونهما موظفي خدمة عملاء البنك، وتمكنا من الحصول على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بها، ما أسفر عن سرقة المبلغ المالي.

وبالفحص والتحريات، تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما شخصان أحدهما له معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، وعُثر بحوزتهما على المبلغ المالي المتحصل من نشاطهما الإجرامي، وأربع هواتف محمولة تحتوي على دلائل تثبت تورطهما في النشاط الإجرامي.

وأقرا المتهمان بارتكاب الواقعة، وأضافا قيامهما بثلاث وقائع نصب أخرى بنفس الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.