"زفة ميكروباصات".. ضبط 4 سيارات تسببوا في تعطيل المرور بالفيوم

ألقت الأجهزة الأمنية بالفيوم، القبض على 4 سيارات "ميكروباص" وقائديها، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعطيلهم الحركة المرورية أثناء سيرهم بموكب زفاف، ما عرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

وتبين من التحقيقات أن أحد الأشخاص تعرض للإزعاج أثناء تصويره الموكب، حيث أوقفه أحد قائدي السيارات وطلب منه حذف مقطع الفيديو دون التعدي عليه.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط جميع السيارات الأربعة وقائديها، وأقروا بارتكاب الواقعة أثناء سيرهم بالموكب.

تم التحفظ على السيارات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائديها، بينما تواصل النيابة العامة التحقيق في الواقعة.