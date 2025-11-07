شراكة مصرية أممية لتأهيل نزلاء السجون وفق قواعد نيلسون مانديلا

اختُتمت في أكاديمية الشرطة فعاليات الدورة التدريبية حول "قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل"، التي نُظمت خلال الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر 2025، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).

شارك في الدورة 20 ضابطًا وضابطة من مختلف قطاعات الوزارة، بهدف إعداد وتأهيل العاملين بالمؤسسات الإصلاحية ومسؤولي التدريب، على تطبيق القواعد الدولية الخاصة بمعاملة النزلاء، وبما يتوافق مع القوانين المصرية.

تضمّن البرنامج التدريبي عددًا من المحاور الأساسية، من أبرزها: المبادئ القانونية لقواعد نيلسون مانديلا، وضمان المعاملة الإنسانية للنزلاء ومنع التمييز، ومتطلبات إنشاء مراكز الإصلاح وفق المعايير الدولية، وإرشادات الأمن والسلامة داخل مراكز التأهيل. كما تناول التدريب آليات التعامل مع الحوادث والأزمات، والاحتياجات الطبية للنزلاء، وسبل رعاية الفئات الخاصة من ذوي الإعاقة، ودور النيابة العامة في الرقابة على مراكز الإصلاح، إلى جانب آليات إعادة التأهيل والإدماج المجتمعي بعد الإفراج.

ويعكس تنظيم الدورة التزام وزارة الداخلية بتطوير قدرات الكوادر البشرية وصقل مهاراتهم المهنية والإنسانية، بما يعزز من كفاءة منظومة الإصلاح والتأهيل ويضمن تطبيق مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية.

وفي ختام الفعاليات، أعرب خبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن تقديرهم لوزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة، مثمنين التعاون المثمر في مجالات التدريب المشترك وتبادل الخبرات، بما يسهم في تعزيز الأداء الأمني والحقوقي داخل المؤسسات الإصلاحية.