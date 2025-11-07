ضبط عصابة تستغل الأطفال في التسول بالقاهرة

في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم استغلال الأطفال وحمايتهم من صور الإهمال والخطر، تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 12 شخصًا بينهم 7 رجال و5 سيدات؛ استغلوا الأطفال في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بعدة مناطق في محافظة القاهرة.

وكشفت التحريات أن 5 من المتهمين لهم معلومات جنائية سابقة، وأنهم شكلوا شبكة لاستغلال الأطفال الأحداث في أنشطة مخالفة للقانون، من بينها استجداء المارة في الشوارع وبيع السلع بشكل عدواني لجذب الأموال.

بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين وبصحبتهم 18 طفلًا من المعرضين للخطر أثناء قيامهم ببيع السلع والتسول في الميادين العامة، حيث اعترفوا جميعًا بممارسة هذا النشاط الإجرامي مقابل مبالغ مالية يحصلون عليها يوميًا من القائمين على استغلالهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتسليم الأطفال لأهاليهم بعد أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن من تعذر الوصول إلى ذويهم، تمهيدًا لإيداعهم إحدى دور الرعاية الاجتماعية المخصصة لحماية الأطفال المعرضين للخطر.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في ملاحقة المتورطين في جرائم استغلال الأطفال ومكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية التي تمس أمن المجتمع وسلامة النشء.