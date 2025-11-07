مصرع عنصرين شديدي الخطورة في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالقليوبية

لقي عنصران جنائيان شديدا الخطورة مصرعهما، خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة، أثناء مداهمة بؤر إجرامية بمحافظة القليوبية، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة تجارة المخدرات وضبط العناصر الإجرامية المسلحة.

معلومات وردت أكدتها تحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام عدد من البؤر الإجرامية بعدة محافظات تضم عناصر شديدة الخطورة، بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية تمهيدًا لترويجها.

بتقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قوات الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة سبق اتهامهما في قضايا اتجار بالمواد المخدرة بنطاق محافظة القليوبية.

وتمكنت القوات من ضبط باقي عناصر التشكيل، وبحوزتهم كميات ضخمة من المواد المخدرة بلغ وزنها أكثر من 721 كيلوجرامًا من أنواع مختلفة شملت "الحشيش، والآيس، والشادو، والإستروكس، والهيروين، والهيدرو، والبودرة، والحشيش الصناعي" بالإضافة إلى عدد من الأقراص المخدرة.

كما ضبطت القوات 111 قطعة سلاح ناري، من بينها «18 بندقية آلية، و43 بندقية خرطوش، و49 فردًا محلي الصنع، وطبنجة واحدة».

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 96 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لتجفيف منابع الإجرام وملاحقة تجار السموم والمطلوبين الخطرين في مختلف المحافظات.