بـ 220 ألف جنيه.. الداخلية تعلن تفاصيل حج القرعة

أعلنت وزارة الداخلية تفاصيل وتكاليف رحلة حج القرعة لعام 1447هـ / 2026م، والمستندات المطلوبة من الفائزين لاستكمال إجراءات السفر، إضافة إلى التعليمات الواجب اتباعها أثناء أداء المناسك.

تبدأ عملية سداد تكاليف الحج بالكامل اعتبارًا من الاثنين 10 نوفمبر 2025 وحتى الاثنين 24 نوفمبر 2025، من خلال فروع البنوك الوطنية (الأهلي – مصر – القاهرة) أو مكاتب الهيئة القومية للبريد على مستوى الجمهورية، وذلك عبر حساب "مدفوعات حكومية – مدفوعات حج القرعة".

وأكدت الوزارة أن تكاليف الحج ثابتة دون زيادة عن العام الماضي، وتبلغ 220,300 جنيه مصري (مائتان وعشرون ألفًا وثلاثمائة جنيه)، وهي تكلفة الحج بدون تذكرة الطيران التي سيُعلن عنها لاحقًا.

ويتم السداد بموجب بطاقة الرقم القومي السارية، فيما يُسدد كبار السن وذوو الهمم تكاليف الحج لهم ولمرافقيهم معًا. ويُعدّ عدم السداد خلال المدة المحددة تنازلاً عن فرصة الحج دون مسؤولية على وزارة الداخلية.

ويتعين على كل فائز التوجه إلى قسم أو مركز الشرطة التابع له لتقديم المستندات التالية:

جواز سفر مميكن صالح لمدة لا تقل عن عام حتى 8 فبراير 2026، على أن تُرفض الجوازات غير المطابقة أو التي تحتوي على ثقوب أو اختلاف في البيانات.

صورة من إيصال سداد تكاليف الحج.

البطاقة الصحية الصادرة من وزارة الصحة والسكان، تُثبت تلقي التطعيم ضد الالتهاب السحائي (اللقاح الرباعي ACYW135) خلال مدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 5 سنوات قبل السفر، بالإضافة إلى أي تطعيمات أخرى تقررها الجهات المختصة.

تقرير طبي مميكن ومختوم من مستشفى تابعة لوزارة الصحة يُوضح الحالة الصحية للحاج ومدى لياقته للسفر.

نسخة من الصفحة الأولى لجواز السفر (صفحة البيانات) وإسطوانة (CD) تحتوي على صورة منها.

البصمة العشرية "فيش حج مميكن".

بيان الموقف التجنيدي للفائزين ومرافقيهم ممن هم في سن التجنيد، أو تصريح السفر الصادر من جهة العمل إذا لزم الأمر.

شهادة تحركات من مصلحة الجوازات للفائزين الذين سبق لهم السفر إلى المملكة العربية السعودية في مواسم حج سابقة.

وأكدت وزارة الداخلية على ضرورة التزام الحجاج بما يلي:

اتباع تعليمات السلطات السعودية الخاصة بالإجراءات الصحية والوقائية.

حمل بطاقة صحية توضح الحالة المرضية والأدوية المسموح بها والممنوع منها، مع الاحتفاظ بالأدوية في عبواتها الأصلية وإبرازها للجمارك عند الوصول.

الإفصاح عن المبالغ النقدية أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة التي تتجاوز قيمتها 60 ألف ريال سعودي أو ما يعادلها.

الالتزام بتعليمات وزارة الحج السعودية بعدم التصوير داخل الحرمين الشريفين.

تجنب التزاحم أثناء تفويج الحجاج إلى جسر الجمرات، وعدم الافتراش بالطرق أو التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة.

تفادي الحركة في أوقات ارتفاع درجات الحرارة حفاظًا على السلامة من الإجهاد الحراري.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرار التنسيق الكامل بين الهيئة الوطنية للانتخابات، ووزارة الخارجية، ووزارة الصحة والسكان لتوفير كافة سبل الراحة والرعاية لحجاج بيت الله الحرام، وضمان أداء المناسك في أجواء آمنة ومنظمة.