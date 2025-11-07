قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس مستريح المعادي "محمد ا" وشقيقه، في اتهامهما بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين بحجة استثمارها في مجال الإنتاج الحيواني، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت جهات التحقيق قد أصدرت قرارًا بضبط "الجمال" وشقيقه، بعد تلقي عدد من البلاغات من المواطنين تفيد بتضررهم منهما بسبب الاستيلاء على مبالغ مالية وصلت إلى 500 مليون جنيه بحجة استثمارها.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 16116 لسنة 2025 أموال عامة المعادي، أنهما اتخذا من تصريح هيئة الاستثمار لجمع الأموال بشركتهما ستارًا لجريمة توظيف الأموال، بالمخالفة للشروط واللوائح التي أوجبتها الهيئة، وتلقيا مبالغ مالية دون ردها لأصحابها.

ووصل عدد البلاغات المقدمة ضد المتهمين إلى أكثر من 50 بلاغًا، بمبالغ مالية تجاوزت قرابة 500 مليون جنيه.