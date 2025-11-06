إعلان

استجابة لشكوى مواطن.. الداخلية تضبط سائق ميكروباص يقوم بتقسيم المسافات بالجيزة

كتب : علاء عمران

03:34 م 06/11/2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام قائد سيارة أجرة "ميكروباص" بتقسيم المسافات وعدم الالتزام بخط السير لزيادة قيمة الأجرة بالجيزة.

بالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص " وقائدها (سائق- مقيم بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

اقرأ أيضًا:

النيابة تعاين مسرح جريمة مقتل مالك محلات كشري أبو رجيلة بحلوان

التحقيقات مع الإعلامية مها الصغير: نسبت 6 لوحات محمية قانونيًا لنفسها

ضبط فتاة تعلن عن ممارسة الأعمال المنافية على تطبيق بالإسكندرية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ميكروباص الجيزة مواقع التواصل الاجتماعى

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

في بث مباشر.. "معتمر الحرم" يكشف تفاصيل ما حدث ويشكر السعودية
ما العائد على مصر من مشروع تنمية وتطوير منطقة علم الروم؟
تقلبات جوية.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المقبلة
"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة
شاهد مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري
السحر لمن يقترب من الملك.. لقاء توت عنخ آمون في المتحف المصري الكبير (قصة مصوّرة)