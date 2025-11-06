كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام قائد سيارة أجرة "ميكروباص" بتقسيم المسافات وعدم الالتزام بخط السير لزيادة قيمة الأجرة بالجيزة.

بالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص " وقائدها (سائق- مقيم بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

