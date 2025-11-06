"سب وإشارات خادشة".. تفاصيل فيديو خدش الحياء لسيدتين بكفر الشيخ

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام إحدى السيدات بالتعدى على أخرى بالسب والإتيان بحركات خادشة للحياء بكفر الشيخ.

بالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات، وأمكن تحديد القائمة على تصوير مقطع الفيديو ربة منزل، وقررت بحدوث مشادة كلامية بينها وبين السيدة "الظاهرة بمقطع الفيديو"، بسبب خلافات حول أولوية الوقوف أمام أحد المحال تطورت لقيام المشكو فى حقها بالتعدى عليها بالسب وإتيانها بإشارات خادشة للحياء.

وبمواجهة الأخيرة اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه واتهمت الشاكية بالتعدى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

