"بسبب معاكسة فتاة".. تفاصيل مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

كتب : علاء عمران

02:48 م 06/11/2025

المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن نشوب مشاجرة بين بعض الأشخاص بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية.


بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتبين أنه بتاريخ 31 أكتوبر الماضى حدثت مشاجرة بين طرف أول "عاطلان"، وطرف ثانى "أحد الأشخاص" تعدى خلالها الطرفين على بعضهما بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وصدادة حديدية.


وبإجراء التحريات تبين أن المشاجرة نشبت بسبب قيام الطرف الثانى بمعاكسة إحدى أقارب الطرف الأول دون وقوع إصابات.


وأمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم الأسلحة البيضاء المستخدمة في التعدي، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية الأسلحة البيضاء الإسكندرية معاكسة

