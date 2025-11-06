ضبط فتاة تعلن عن ممارسة الأعمال المنافية على تطبيق بالإسكندرية



تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط فتاة تستخدم أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية.



وكانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى الفتيات باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بنطاق محافظة الإسكندرية، وبحوزتها هاتفين محمول "بفحصهما تبين احتوائها على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامى"، وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.