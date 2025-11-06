محاكمة محمد رمضان بسبب أغنية "رقم واحد يا أنصاص" اليوم

تعقد محكمة الدقي اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة الفنان محمد رمضان، بسبب نشر أغنية رقم واحد يا أنصاص عبر قناة يوتيوب الخاصة بالفنان، بداعي نشره الأغنية دون الحصول على التصاريح اللازمة، في القضية التي حملت رقم 9213 لسنة 2025 جنح الدقي.

وجاء في أمر إحالته، أنه بدائرة قسم الدقي عرض وأذاع محمد رمضان، مصنفا سمعيا أو بصريا في مكان عام دون أخذ التصاريح اللازمة.

وكشفت دعوى قضائية مقدمة ضد الفنان محمد رمضان بسبب أغنية رقم واحد يا نصاص التي تم نشرها عبر موقع يوتيوب الخاص بالفنان، أن الأغنية تحرض على العنف وتخالف الأعراف العامة على حسب وصف الدعوى.