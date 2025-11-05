فيديوهات خادشة ودعارة.. ضبط فتاة روّجت للمتعة عبر الانترنت

كتب-علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية صانعة محتوى؛ نشرت مقاطع فيديو تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء، والإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

كانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة رصدت قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء، وبالإضافة إلى قيامها باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية وبمواجهتها اعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.