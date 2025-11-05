تابعنا على

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها على مستوى الجمهورية لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بترشيد استهلاك الكهرباء.



أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحرير 130 مخالفة ضد محال تجارية لم تلتزم بمواعيد الغلق المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

