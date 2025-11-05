وصلت البلوجر هدير عبد الرازق إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، لحضور جلسة النطق بالحكم في المعارضة الاستئنافية على حكم حبسها سنة وتغريمها 100 ألف جنيه غيابيًا، في اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء ونشر الفسق والفجور.

ونشرت البلوجر هدير عبد الرازق عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام منشورًا قالت فيه: "كل اللي بيحبني يدعيلي من فضلكم، ربنا يسترها معايا".

وسبق أن عاقبت المحكمة الاقتصادية البلوجر هدير عبد الرازق بالحبس لمدة سنة وغرامة 100 ألف جنيه غيابيًا، في اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتعدي على القيم والمبادئ الأسرية ونشر الفسق والفجور.

وكانت النيابة العامة قد وجهت 5 اتهامات إلى البلوجر هدير عبد الرازق في القضية رقم 8032 لسنة 2024 جنح الشؤون الاقتصادية، وتم تحديد جلسة 30 نوفمبر لنظر أولى جلسات المحاكمة.

وجاءت الاتهامات الموجهة إليها على النحو التالي:

نشر صور خادشة للحياء العام عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، وتيك توك)، بقصد الإغراء على نحو يخدش الحياء العام، وفق ما ورد في التحقيقات.

ارتكاب فعل فاضح مخل بالحياء علنًا باستخدام مفاتنها وتلميحات وإيحاءات جنسية في صور ومقاطع مرئية بثّتها عبر حساباتها الشخصية.

الإعلان عبر حساباتها عن دعوة تتضمن إغراءً لممارسة الفجور من خلال نشر صور ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة.

الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري بنشر مقاطع وصور تتضمن تعديًا على تلك القيم ومصحوبة بعبارات وإيحاءات جنسية.

إنشاء واستخدام حسابات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي لتسهيل ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة، وفق ما جاء بالتحقيقات.

