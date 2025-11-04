محاكمة 6 متهمين في قضية خلية "داعش السلام" أمام الجنايات

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 4991 لسنة 2025 جنايات السلام، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش السلام".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى في غضون الفترة من عام 2021 حتى 13 يوليو 2023، قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني حتى الرابع انضموا إلى الجماعة الإرهابية موضوع الاتهام، مع علمهم بأغراضها، وشرع المتهمون في سرقة سيارة مملوكة للمجني عليها "ندى. أ"، إلا أن جريمتهم لم تتم، بعدما خاب أثرها لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، فيما حرض المتهم الأول باقي المتهمين على ارتكاب الواقعة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين جميعًا تهم تمويل الإرهاب، كما أسندت إلى المتهمين الخامس والسادس تهمة المشاركة في جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، فضلًا عن اتهام المتهمين من الأول حتى السادس بحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.