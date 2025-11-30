أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن جدول مواعيد جولة الإعادة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والبالغ عددها ۱۹ دائرة والتي سبق وصدر بشأنها قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بالإبطال والإلغاء وإعادة إجرائها بعد آخر إجراء صحيح.

الهيئة الوطنية للانتخابات أكدت اكتمال كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء عملية الاقتراع، والذي سيبدأ خارج مصر على مدى يومي الغد الإثنين وبعد غد الثلاثاء، وفي داخل البلاد يومي الأربعاء والخميس المقبلين وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في ١٨ نوفمبر الجاري.

وتجرى الجولة الأولى من الدوائر الملغاة خلال المرحلة الأولى كالتالي:

- محافظة الجيزة الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة

- محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم والدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي

- محافظة أسيوط:

* الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح

* الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج

* الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم

* الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة

* الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا

* الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا

* الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة

* الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام

- محافظة قنا

* الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا

* الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص

* الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي

* الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت

- محافظ الإسكندرية: الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل

- محافظة البحيرة

* الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور

* الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص

* الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود

كما ستجرى في ذات التوقيتات جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم وبمناسبة صدور الأحكام القضائية عن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في الطعون المقدمة إليها على إعلان النتائج بعدد من دوائر المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وضمن الإطار الزمني المحدد طبقا للجدول الإجرائي والزمني للانتخابات الصادر عن مجلس إدارة الهيئة والمعلن في أكتوبر من العام الجاري.

تسلم أحكام المحكمة الإدارية

وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات حرصها الكامل على تنفيذ الأحكام القضائية التي تخص الطعون الانتخابية، باعتبارها جزءا أساسيا لا يتجزأ من مجريات العملية الانتخابية.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تسلمت أحكام المحكمة الإدارية العليا، حيث يعكف الجهاز التنفيذي للهيئة على دراستها وإعداد التقرير اللازم في شأن تنفيذ تلك الأحكام، والمقترحات التي تخص مواعيد وتوقيتات إجرائها في الداخل والخارج، تمهيدا لعرضه على مجلس إدارة الهيئة، لاتخاذ ما يراه مناسبا.

وأفادت الهيئة بالإعلان فورا عن كافة القرارات التي تتخذها في شأن تلك الدوائر الانتخابية ممشدة على أن المرجعية الأساسية لكافة ما تتخذه من قرارات وإجراءات هي الدستور والقانون، مع الحرص على إعلاء مبادىء الشفافية والنزاهة، وأن مرحلة الطعن أمام قضاء مجلس الدولة، تمثل ضمانة بوصفها رقابة قضائية لاحقة.