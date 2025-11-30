القبض على عاطل بحوزته 46 ألف عبوة سجائر مهربة بمطروح

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية المستهلكين ومراقبة الأسواق، حيث تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح من ضبط عاطل لاتهامه بالاتجار بالسجائر المهربة والمجهولة المصدر.

تجارة غير قانونية

وعقب تقنين الإجراءات، تم نصب الأكمنة اللازمة وضبط المتهم أثناء استقلاله سيارة "ملاكي – بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة سيوة، وبحوزته 46.5 ألف عبوة سجائر مهربة ومجهولة المصدر. واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

اقرأ أيضًا

بالأسماء.. تعرف على جميع الدوائر التي ألغيت انتخاباتها في المرحلة الأولى- تفاصيل

الإدارية العليا ترفض 100 طعن على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

المحكمة في حيثيات الحكم على "أم مكة": وقف تنفيذ العقوبة بسبب ظروفها الأسرية