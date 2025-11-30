ضبط 115 ألف مخالفة مرور و74 حالة تعاطٍ للمخدرات على الطريق الإقليمي

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على الطرق والمحاور في جميع المحافظات، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 115509 مخالفة متنوعة، شملت السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، والتحدث في الهاتف أثناء القيادة. كما جرى فحص 1579 سائقًا، وتبين تعاطي 73 منهم للمواد المخدرة.

حملات على الإقليمي

وفي إطار الجهود المكثفة على الطريق الدائري الإقليمي، ضبطت الحملات 761 مخالفة، وفُحص 119 سائقًا تبين تعاطي 7 منهم للمواد المخدرة، بالإضافة إلى ضبط 12 محكومًا عليهم والتحفظ على مركبتين لمخالفتها قوانين المرور.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفات لضمان تطبيق القانون وتعزيز السلامة المرورية على الطرق.

