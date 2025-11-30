إعلان

ضبط 115 ألف مخالفة مرور و74 حالة تعاطٍ للمخدرات على الطريق الإقليمي

كتب : علاء عمران

12:20 م 30/11/2025

الحملات المرورية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على الطرق والمحاور في جميع المحافظات، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 115509 مخالفة متنوعة، شملت السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، والتحدث في الهاتف أثناء القيادة. كما جرى فحص 1579 سائقًا، وتبين تعاطي 73 منهم للمواد المخدرة.

حملات على الإقليمي

وفي إطار الجهود المكثفة على الطريق الدائري الإقليمي، ضبطت الحملات 761 مخالفة، وفُحص 119 سائقًا تبين تعاطي 7 منهم للمواد المخدرة، بالإضافة إلى ضبط 12 محكومًا عليهم والتحفظ على مركبتين لمخالفتها قوانين المرور.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفات لضمان تطبيق القانون وتعزيز السلامة المرورية على الطرق.

اقرأ أيضًا

بالأسماء.. تعرف على جميع الدوائر التي ألغيت انتخاباتها في المرحلة الأولى- تفاصيل

الإدارية العليا ترفض 100 طعن على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

المحكمة في حيثيات الحكم على "أم مكة": وقف تنفيذ العقوبة بسبب ظروفها الأسرية

"الواد اتمسك في المعهد".. سر لقاء "عبدالتواب" بإكرامي ورمضان صبحي بالتجمع

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحملات المرورية الطريق الإقليمي الطريق الدائري الإقليمي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد إلغاء 29 دائرة.. هل من صلاحية الإدارية العليا إبطال انتخابات النواب كاملة؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأحد
بالأسماء.. تعرف على جميع الدوائر التي ألغيت انتخاباتها في المرحلة الأولى- تفاصيل
انخفاض الحرارة.. الأرصاد تُطالب المواطنين بارتداء الملابس الشتوية