واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات واقعة استيلاء مجموعة من الأشخاص على أموال ومصوغات ذهبية من داخل منزل بالبحيرة، باستخدام أسلوب انتحال الصفة.

وتلقى مركز الشرطة بلاغًا من أحد المواطنين بتعرضه للسرقة على يد 4 أشخاص مجهولين، استولوا على مبالغ مالية ومصوغات، وأجبروه على توقيع عدد من الأوراق وإيصالات الأمانة، قبل أن يفروا هاربين.

انتحال صفة

وبعد التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الشرطة من تحديد وضبط 7 أشخاص مقيمين بمحافظتي البحيرة والشرقية، واعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية مع المجني عليه ومنعه من استكمال الإجراءات القانونية ضدهم. كما جرى ضبط كافة المسروقات وإيصالات الأمانة والسيارة المستخدمة في الجريمة.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضًا

بالأسماء.. تعرف على جميع الدوائر التي ألغيت انتخاباتها في المرحلة الأولى- تفاصيل

الإدارية العليا ترفض 100 طعن على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

المحكمة في حيثيات الحكم على "أم مكة": وقف تنفيذ العقوبة بسبب ظروفها الأسرية